Ragde til Stordalens forlagsfamilie

– Det handler om å få ny energi og ny giv. Det føles ut som det er Strawberry som er stedet nå, sier Anne B. Ragde.

Nå befinner de seg under samme forlagsparaply: F.v. Unni Lindell og Anne B. Ragde. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Nå nettopp

Det er VG som har fått Anne B. Ragde i tale når det blir forlagsskifte for den populære forfatteren. I intervjuet understreker hun at hun ikke på noen måte er misfornøyd med Forlaget Oktober – det handler mer om at hun vil prøve noe nytt.

På sitt nye forlag får forfatteren Anne Fløtaker som redaktør, og videre havner Ragde i samme forlagsstall som venninnen Unni Lindell – som også tok steget over til Strawberry i år.

– Jeg har fulgt Strawberry siden starten, og jeg vil bare være med på det eventyret der. Det er bra for oss forfattere at det har kommet et utfordrerforlag inn i bransjen, det gjør at alle er litt på tærne og det er bra for oss alle, bedyrer forfatteren videre i intervjuet.

Fra Forlaget Oktober, som kan se tilbake på et 20 år langt samarbeid med forfatteren, heter det at døra står åpen dersom Ragde skulle ombestemme seg.

Etter en tøff tid og hjerneslag i 2019 har også 2020 vært spesiell for Ragde. I kjølvannet av koronaens inntog har det blitt mye isolasjon, men forfatteren forteller at hun er i fin form igjen, nyter rolige dager – og har helt nye prosjekter på gang.

Anne B. Ragde er ikke minst kjent for sin store Neshov-serie som startet opp med «Berlinerpoplene» i 2004. Serien er blitt en av Norges mest populære romanserier gjennom tidene. Den er også blitt smidd om til levende fjernsynsbilder og har gått til scenen. I fjor kom «Datteren», som satte et definitivt punktum for serien.