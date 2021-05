Erling Viksjøs arbeider har preget preget Oslo i 70 år: – Han har vist at man kan bevege folk med betong

Utstillingen «Bevegelser i betong» retter fokus mot Y-blokkens arkitekt Erling Viksjø og hans samarbeid med kunstnere. De kom i stand fordi Viksjø var enig med sine kritikere: ja, betong er litt kjedelig.

Et utvalg av Erling Viksjøs og samarbeidsprosjekter: Oppe til venstre: Y-blokken og regjeringskvartalet. Nede til venstre: Kunstverket «Fiskerne»av Carl Nesjar og Pablo Picasso som preget Y-blokken. Oppe til høyre: Borettslag på Lambertseter. Nede til høyre: Bakkehaugen kirke på Tåsen. Foto: Collage

Nå nettopp

Året er 1970. Like ved det gamle Deichman-biblioteket, et kunnskapens tempel oppført i 1933, og Trefoldighetskirken fra 1858 – mer bokstavelig talt et tempel – legges kronen på regjeringskvartal-verket. Y-blokken. Også den på sin måte et tempel. Et tempel for det sosialdemokratiske byråkratiets nøkterne rasjonalitet.

Fremskritt, jo visst, men ikke med lyn og torden, science fiction-glitter og glam.