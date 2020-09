Kultur Kongehuset Ny kongebiografi: Republikaneren Nini Roll Anker var tett på Olav i ungdommen – og mente kronprinsen «manglet en mor»

– Det er et sterkt utsagn. Bildet er delt, sier forfatter Tore Rem. I en ny biografi kommer det frem at radikaleren og republikaneren Nini Roll Anker så på seg selv som en slags morserstatning for den unge Olav.

Kaja Korsvold

8 minutter siden