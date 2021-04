Kritikken haglet mot nyinnspillingen av «Vi på Saltkråkan» – kalt «pinlig idétørke», nå svarer SVT

Kritikken haglet mot SVT da den svenske rikskringkasteren i forrige uke meldte at «Vi på Saltkråkan» skal komme i 2020-utgave.

Maria Johansson som Tjorven med hunden Båtsmann i «Vi på Saltkråkan». Nå forsvarer SVT valget om å nyinnspille serien, som er den eneste Astrid Lindgren skrev et direkte TV-manus til. Foto: NRK

NTB

53 minutter siden

Kritiske røster hevet seg på avisenes kultursider. «Pinlig idétørke» het det i svenske Dagens Nyheter, mens Svenska Dagbladet skrev at man ikke trengte en ny «Saltkråkan» og etterlyste et nyskrevet manus.

Astrid Lindgren skrev originalmanuset til serien, som hadde premiere i 1964 og som også ble en stor suksess her til lands da NRK viste den. Nå svarer SVTs programdirektør Eva Beckman og sier hun forstår at nyinnspillingen vekker reaksjoner.

– Vi har ingen annen ambisjon enn å gjøre den akkurat like bra som originalen. Jeg tenker at man kan velge hvilken versjon man vil ha. Vi kommer ikke til å skrive over eller viske ut den gamle «Saltkråkan», sier hun ifølge SVTs hjemmeside.

Beckman vil også ha seg frabedt om at nyinnspillingen er et tegn på at SVT ikke ser fremover.

– Da synes jeg at man later som man ikke husker at vi gjør svært mange dramaserier lagt midt i samtiden, som «Kalifat», «Den tynne blå linjen» og nå senest «Snöänglar». Å gjøre TV har tidligere vært litt som å skrive i vann, man sender noe og så forsvinner det. Nå når vi har SVT Play så tenker vi litt ekstra på innimellom å gjøre ekstra påkostede programmer med lengre livsløp, som også seere i fremtiden vil sette pris på, uttaler programdirektøren.