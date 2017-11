– Det jeg ikke forstår er at mor aldri snakket om dette. Det undrer meg veldig, sier Brita Sørli Jærnes fra Vågsbygd. Det var da hun skulle rydde opp i gamle brev og fotografier etter sine foreldre at hun for seks år siden fant sporene av en historie hun ikke kjente til.

«Korleis går det med telavågingane? Vert dei fri snart?», står det i et brev moren Ragna Sekse (dengang 16) fikk fra sin søster i 1943.