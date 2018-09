Hedda Gabler blir ofte spilt som en sterk kvinne. Men hva gjør egentlig Hedda så «sterk»? At hun får ting til å skje? At hun kjemper om makt i en verden av menn?

Regissør Sofia Jupither drar Henrik Ibsens mest gåtefulle kvinne i en helt annen retning. Her er Hedda både et svakt menneske med en sterk dødsdrift og et offer for mennene rundt henne.