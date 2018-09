Dersom du klarer å komme deg gjennom ti episoder av Maniac, er du sannsynligvis tungt faglig interessert i retrofuturistisk scenografi, eller usunt avhengig av å fullføre alle Netflix-serier du begynner på. Uansett hvor mye tid man kaster bort. Netflix-serien basert på den norske serien med samme navn er så langtekkelig og pretensiøs som serier blir.

Superbad-stjernen Jonah Hill spiller Owen Millgrim, en syk – sannsynligvis schizofren – ung mann som begynner på en eksperimentell kur. I samme kull på det rare instituttet som lover å fikse hjernen for hva det måtte være, møter han Annie Landsberg, en ung dame med et desperat behov for å rydde opp i forholdet hun hadde til sin avdøde søster og mor. Ved hjelp av medikamenter og stråling sendes de bakover i tid og utover i rom, og både gjenopplever tidligere hendelser og nye handlingsmønstre.