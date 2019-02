Her satt Hugh Grant og drømte om Julia Roberts. 20 år senere har Kåre Conradi tatt med seg Ibsen til de legendariske Notting Hill-lokalene.

Året er 1999. I en liten kinosal med fløyelsseter og gylne detaljer sitter Hugh Grant i rollen som William Thacker og ser Julia Roberts, eller «Anna Scott», på lerretet. Utenfor kjører svarte drosjer og røde toetasjes busser forbi, men Thacker tar ikke lenger notis av omgivelsene da han etter kinoen vandrer langs Portobello Road-markedet, hjem til leiligheten med den blå døren, i en av 90-tallets største romantiske komedier – Notting Hill.

20 år senere er den gamle kinosalen gjort om til teater. Den klassiske, hvite bygningen brukes igjen til scenekunst, slik som ved starten i 1898. Her har den franske skuespillerinnen Sarah Bernhardt stått på scenen. Storheter fra britisk film og teater som avdøde Alan Rickman, kjent blant annet som Severus Slur i Harry Potter-filmene og fra filmer som Love Actually, har stått på barrikadene for å hindre at bygget ble omgjort til McDonald’s.