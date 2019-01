Dette er årets ti beste album innen folkemusikken

Seglem er en musikalsk vandringsmann. Få har som ham klart å forene folkemusikk og jazz, selv om noen kanskje vil argumentere for at det er mest av det siste. Hans musikk bærer i seg en urkraft, et stykke av moder jord og en markant tilhørighet til tradisjonsmusikken.

Et av de bærende elementene denne gang er hardingfela, men som alltid er blikket rettet utover, mot noe bortenfor sjangerbegrensningen. Det er så utrolig mange finstemte lag her som nesten tar pusten fra deg, takket være mesterskapet til både komponist og septett. Dette er musikk som berører, begeistrer og gir mening.