«Grevinnen og hovmesteren» er den mest sendte og muligens også mest folkekjære britiske sketsjen som noensinne er laget, men briter flest har knapt hørt om den.

«Dinner for One», som den opprinnelig heter, er en 15 minutter lang sketsj som ble spilt inn i 1963 av den britiske komikeren Freddie Frinton. Siden da har den blitt en nasjonal institusjon i Tyskland, der den sendes på nyttårsaften, samt i Norge, resten av Skandinavia og store deler av Baltikum.

I år får også det britiske TV-publikum for første gang muligheten til å se Frinton i aksjon som den beduggede hovmesteren. TV-kanalen Sky Arts har planer om å vise sketsjen på nyttårsaften, skriver The Guardian.

Satte norsk seerrekord i 2014

Sketsjen er opprinnelig skrevet av den britiske forfatteren Lauri Wylie, muligens så tidlig som på 1920-tallet. Frinton tok den videre og gjorde flere opptredener i Blackpool på 1960-tallet, og det var der den ble oppdaget av den tyske underholdningstoppen Peter Frankenfeldt.

Han overtalte Frinton til å gjøre en liveinnspilling av sketsjen for den tyske kringkasteren NDR i Hamburg i 1963. Det ble også spilt inn en elleve minutter lang versjon av den sveitsiske kringkasteren SRF, som er den versjonen som vises i Norge.

Rollen som Miss Sophie, den eldre grevinnen som hvert år arrangerer middagsselskap for fire gjester selv om samtlige er døde, spilles av May Warden.

Seertallene for «Grevinnen og hovmesteren» fortsatt høye, og senest i 2014 ble det meldt om seerrekord med over to millioner seere i Norge.

Les flere kultursaker her: