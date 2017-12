Den nyeste Star Wars-filmen suste rett inn på kinotoppen her i landet med årets hittil beste åpningshelg med 117.815 besøk. Siden premièren forrige onsdag forrige uke har 217.696 personer besøkt en kinosal for å få med seg hva som skjer i en galakse lang, langt unna.

25. desember er det premiere på hele syv nye filmer. Våre filmanmeldere har vurdert dem alle:

Battle of the sexes

Melinda Sue Gordon

Regi: Regi: Valerie Faris og Jonathan Dayton

Regi: Valerie Faris og Jonathan Dayton Med: Emma Stone, Steve Carell, Sarah Silverman, Bill Pullman

Morsomt og underholdende om tidenes tenniskamp i en film som handler om mye mer enn sport. Året er 1973. Kampen for kvinners rettigheter er godt i gang. Billie Jean King får likevel bare en åttendedel av pengepremiene de mannlige tennisspillerne. Battle of the sexes handler like mye om kampen for likestilling, lik lønn og retten til å elske den du elsker uansett kjønn.

En fantastisk kvinne

Tour de Force

Regi: Sebastián Lelio

Sebastián Lelio Med: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco

Star Wars: The Last Jedi

John Wilson / TT / NTB scanpix

Regi: Rian Johnson

Rian Johnson Med: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega

Star Wars er fortsatt den viktigste av alle uviktige filmserier. I The Last Jedi er det tilbake til hverdagen, med langsiktige forpliktelser hvor ting får konsekvenser både for en selv og for universet. Her er det ingen lettvint flørting, men forpliktende relasjoner som handler om liv og død.

The disaster artist

Justina Mintz

Regi : James Franco

: James Franco Med: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie

De satiriske innslagene kommer best ut av James Francos film om en av tidenes mest talentløse filmskapere. Den amerikanske filmbransjens besettelse rundt underdogen som slår seg frem mot alle odds, får en ny vri i filmen om den notoriske filmskaperen Tommy Wiseau.

Happy end

Arthaus

Regi: Michael Haneke

Michael Haneke Med: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

Det er neppe kontroversielt å hevde at Michael Haneke er blant de tyngste nålevende filmregissørene. Her skildrer han overklassefamilien Laurent i Calais. Regissøren bruker familien som trampoline for å lage en dempet satire over at livets begrensninger også rammer de som er for privilegerte til å ta innover seg hva som foregår i verden rundt dem. Ikke Hanekes beste film, men det finnes mange gode grunner til å se den likevel.

The party

fidalgo

Regi: Sally Potter

Sally Potter Med: Patricia Clarkson, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Cillian Murphy

Når den intellektuelle eliten og liberale venstresiden kaller inn til fest, er det ikke unaturlig å tro at det kan se ut som en scene fra Sally Potters nye film. Det som følger er småmorsomme, frekke og til tider ondskapsfulle observasjon av personlig havari mens hemmelighetene triller ut av skapet.

Den 12. mann

Nordisk Film / Zwart Arbeid

Regi: Harald Zwart

Harald Zwart Med: Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers, Mads Sjøgren Pettersen, Marie Blokhus

Harald Zwart bruker ikke lang tid på å komme til poenget i gjenskapingen av Jan Baalsruds flukt fra tyske soldater i den norske fjellheimen. Det er selvsagt symbolverdien av hans umenneskelige mot som har bidratt til det. I Zwarts versjon blir Baalsrud i enda større grad et symbol for motstandskampen i Troms og alle de som hjalp ham på veien. Disse hjelperne får langt større plass her enn i Skouens film, og det er blant annet hva som gjør den annerledes enn Ni Liv.

Ferdinand

Blue Sky Studios

Historien om oksen Ferdinand som elsker å lukte på blomster er en historie de flest av oss kjenner fra Walt Disneys nydelige og stemningsfulle kortfilm fra 1938. En ny versjon er overflødig. Nå er ikke Ferdinand helt uten humor og sjarm. Barn uten forhold til den gamle filmen vil nok finne mye å le av. Spesielt er scenen hvor den store oksen forviller seg inn i en porselensbutikk ustyrtelig morsom.