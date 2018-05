Det er foreløpig ikke kjent hva skuespilleren som var den første til å ta rollen som Lois Lane døde av, ifølge The New York Times. De viser til Franzen-Davis Funeral Home and Crematory som annonserte dødsfallet først.

Margot Kidder hadde flere store roller på 70- og 80-tallet, men det var rollen som Lois Lane, Supermans kjæreste, som gjorde henne mest populær. Hun hadde rollen i den første filmen fra 1978, samt de tre oppfølgerne som kom i 1980, 1983 og 1987. I de to siste filmene var rollene mindre, men skuespilleren fikk også store roller etter suksessen til de to første filmene om superhelten fra Krypton. Blant annet var hun med i kultklassikeren «The Amityville Horror» fra 1979.

Kidder slet også med mentale problemer og hadde et offentlig sammenbrudd i 1996. Etter det holdt hun skuespillerkarrièren gående, men stort sett i mindre roller. På 00-tallet hadde hun noen roller i større TV-serier, blant annet i serien Smallville, som også handler om Supermans liv.

DC Comics, Warner Bros

I filmene fra 70- og 80-tallet var det Christopher Reeve som spilte Superman. Han døde i 2004 etter lang tids sykdom. Han ble lam etter å ha falt av hesteryggen i 1995.

Tegneseriefiguren Lois Lane ble en del av Superman-universet for første gang i 1938. Hun jobber som journalist i avisen The Daily Planet, der Supermans alter ego, Clark Kent, også jobber. Ifølge Wikipedia ble hun blant annet basert på journalisten Nellie Bly, som var aktiv i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet. Hun inspirerte også romanen «Jorden Rundt på 80 dager» av Jules Verne, etter at hun reiste jorden rundt på 72 dager i 1889.