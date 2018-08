De store strømmetjenestene gir deg kontinuerlig anbefalinger til nye serier og filmer du bør se. Det har ført til kritikk av «ekkokammer-effekten», det vil si at selskapene bare leder deg videre til samme type innhold som du allerede har konsumert.

– Ekkokammer-effekten var en nybegynnerfeil, sier Todd Yellin da vi traff ham i Roma under årets Netflix presseseanse See what’s next.