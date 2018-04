Den siste kongefesten: Et gedigent totimers fylleslag

1 2 3 4 5 6 Den siste kongefesten

I det ytre handler Den siste kongsfesten (1915) om Janez (Oddgeir Thune) som henger seg av sjalusi og ubesvart kjærlighet til Anca (Charlotte Frogner). Hun har funnet seg en sterk mann i Hercules, (Frode Winther i storform), og Janez kommer tilbake fra graven for å forklare seg.

Egentlig handler det om alle tings gjentagelse og forgjengelighet, at menneskene ingenting lærer, og om rekken av kriger i Mellom-Europa og på Balkan gjennom 800 år. Mer spesifikt om Kroatia og om oppløsningen av dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn (som Kroatia var en del av), og diverse sivilisasjonssammenbrudd gjennom 800 år.

Livets markedsplass

Den kroatiske tittelen Kraljevo betyr markedsplass, og henspiller på en årlig høstfest til ære for den ungarske helgenkongen Stefan. Markedet ble arrangert rundt om i Zagreb helt fra 1256.

Der møttes bønder og borgere, husfruer og horer, myndighetspersoner og damer med skjegg visstnok som likeverdige. På scenen ender enhver vennskapelig småknuffing i vold – som det gjorde alle småstatene mellom. Kvinnene er undertrykket og utnyttet. Markedet ender i en rykende ruin.

Siren Høyland

The walking dead

Ensemblet raver rundt i en lang rekke roller (Frogner er igjen en mesterraver), og de inkluderer publikum fra første øyeblikk. Det hele begynner med en raust avkledd Hilde Olaussen, og siste grense mellom scene og sal brytes når hun får hjelp til leppestiften av noen på første benk.

Vi er alle en del av livet og døden og den elendige kjærligheten, av krigen og den glemselen et vellykket samleie kan gi – før volden bryter løs igjen mellom mann og kvinne, mellom sosiale klasser og politiske fronter, mellom forskjellige nasjonaliteter tvunget sammen på verdens arena.

Skuespillerne drar oss vennlig med i dansen og serverer gjennom hele forestillingen nygrillet lammekjøtt og (sur) vin, søt tyrkisk konfekt og sterk kaffe. Et gedigent totimers fylleslag utspiller seg, med tilsvarende masseslagsmål og fyllesex, akkompagnert av en pulserende, sørgmodig og livskraftig miks av slaviske, balkanske, tyrkiske, ungarske og østerrikske rytmer og melodier.

Dertil innslag av sigøyner- og sirkusmusikk, en ond bolero, heavy metal, politiske sanger med engelsk tekst («workers in the world, unite») og til slutt ekstatisk klezmer – alt fremført av skuespillerne. Da danser hele publikum med – på gravens rand. Før den tid er vi en tur i helvete, der stakkars Janez er en gal hund, naken og svartmalt, et kjærlighetsoffer.

Fakta: Den siste kongsfesten Av Miroslav Krleza

Oversatt av Edvard Hoem

Det Norske Teatret, Scene 2

Regi Ivica Buljan

Med Oddgeir Thune, Charlotte Frogner, Amell Basic, Hilde Olausson, Thea Borring Lande, Ellen Birgitte Winther, Geir Kvarme, Frode Winther, Pål Christian Eggen, Joachim Rafaelsen

Scenograf Sven Jonke

Kostymer Ana Savic Gegan

Lys Øyvind Wangensteen

Komponist Mitja Vrhovnic Smrekar

En banebryter

Den kroatiske dramatikeren, lyrikeren, forfatteren og redaktøren Miroslav Krleza (1893–1981) er landets mest kjente, men også omdiskutert på grunn av vennskapet med Tito. Han var påvirket av Strindberg (Et drømspel?) og Ibsen, hatet småborgerligheten, var intenst kommunistisk og fikk stor betydning i kroatisk teater. Hans dramatikk bryter alle sjangergrenser.

Men uansett hvor mye publikum dras med i dansen og maten på Scene 2, og uansett om vi alle skal elske, slåss og dø, blir vi aldri annet enn litt kleine tilskuere til eksessene.

Var vi ekte deltagere, ville vi iallfall gitt Herkules en omgang.