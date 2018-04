1 2 3 4 5 6 Dobbelt begjær

Det begynner med psykoanalyse og ender med «amour fou» - kjærlighetsgalskap. Dobbelt begjær er så fransk som man kan få det. Manusforfatter og regissør Francois Ozon (Under sanden, Svømmebassenget) har riktignok latt seg inspirere av en amerikansk roman av Joyce Carol Oates, men på veien til spillefilm har han sensualisert historien og ikke minst uttrykket. Dobbelt begjær er en fysisk - og vakker - film med maleriske nærbilder av indre organer, hud, øyeepler og kjønnsorganer.

Mystisk tvilling

Så har da også hovedkarakteren vondt i magen. Chloé er en kvinne i drift, singel og uten fast arbeid. Marine Vacth spiller henne med en fascinerende blanding av sårbarhet og seksuell utstråling.

Chloé introduseres i en serie korte, effektive glimt fra de første timene hos psykologen. Paul forelsker seg i henne sporenstreks, avslutter klientforholdet og i løpet av cirka ti minutter er de blitt samboere. I like rask rekkefølge utvikler Chloé sjalusi og blir en detektiv i samboerens livshistorie.

Hun finner framfor alt en mystisk tvilling. Paul har en enegget bror som også praktiserer som en slags psykolog. Dobbelt begjær er altså en studie i tvillingforholdets dynamikk, ispedd ville spekulasjoner om avhengighet, fortæring, underkastelse og janusansikter.

Tour de force

Seksuelt janusansikt

Som vanlig er tvillinger spooky på film. Tvillingenes filmhistorie er i det hele tatt full av identitetskriser og lureri.

Dobbelt begjær har mye tilfelles med den fabelaktige Tvillingsskjebner (1988) av David Cronenberg på den måten at tvillingene speiler to ulike seksuelle modi: Den ene tvillingen er aggressiv og dominerende, den andre forsiktig og følsom. Tvillingsskjebner skildrer et fortrolig samarbeidsforhold mellom brødrene, der kvinnene kan sendes fram og tilbake etter behov. Paul og Louis i Dobbelt begjær (begge godt spilt av Jérémie Renier) har lagt hverandre for hat. Skjønt, har de det?

Tour de force

Gradvis vokser Dobbelt begjær til en psykologisk thriller full av drømmesekvenser. Etterhvert kan hverken Chloé - eller tilskueren - skille drøm fra virkelighet.

Ozon henter inspirasjon fra så vel psykoanalyse som horrorfilm. Stadig flere scener overlater til publikum å bestemme tolkningen. Det kan være en engasjerende oppgave, men når det føles som om filmskaperen selv mister kontrollen over sin labyrintiske struktur, blir også tolkningsarbeidet av begrenset interesse.