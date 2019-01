– Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventninger til journalistikken, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen.

I en årrekke har den samtidige imøtegåelsesretten punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten toppet brudd-statistikken. I 2018 ble mediene felt 21 ganger mot 23 ganger i 2017.

I 2018 var Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som stiller krav til kildebredde og kontroll av opplysninger, medienes svake punkt og hele 30 fellelser skyldtes brudd på dette punktet.

– Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

TV 2 er det mediet som ble felt flest ganger i 2018, med tre konklusjoner om brudd og to med kritikk.