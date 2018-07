Det nye analyseselskapet, som skal hete Auspex International, skal være «etisk forankret» og tilby «geopolitisk konsultasjon», ifølge nettsiden.

Selskapet vil hovedsakelig tilby sine tjenester i Midtøsten og Afrika.

Cambridge Analytica slo seg konkurs i år, etter at det ble kjent at de har brukt personlig data fra 87 millioner Facebook-brukere uten samtykke. Selskapet er under etterforskning i USA og Storbritannia.

Det er den tidligere ansatte i Cambridge Analytica, 29 år gamle Ahmed Al-Khatib, som har grunnlagt og investert i Auspex. Han sier i en pressemelding at han er skuffet over sin tidligere arbeidsplass’ kollaps.

Skjermdump / Auspex’ hjemmeside

Fakta: Dette er Cambridge Analytica-skandalen 17. mars avslørte den britiske nettavisen The Observer at analysebyrået Cambridge Analytica (CA) hadde brukt personlig data fra 87 millioner Facebook-profiler uten samtykke. Informasjonen kan ha blitt brukt til å påvirke presidentvalget i USA og Brexit-avstemningen.

Informasjonen ble hentet via en personlighetstest som heter «Thisisyourdigitallife» før 2014.

Saken har ført til en stor debatt om personvern og knallhard kritikk av teknologigigantene, spesielt Facebook.

2. mai slo Cambridge Analytica seg konkurs.

Avsløringene har ført til at Facebook har strammet inn reglene for personvern.

Fra 25. mai ble lovverket GDPR innført i Europa. Reglene for innhenting og lagring av informasjon er blitt strengere. Datatilsyn har nå mulighet til å skrive ut enorme bøter.

– Jeg har sterk tro på den positive påvirkningen som etisk fundert og datadreven kommunikasjon kan ha. Særlig i utviklingsland, der moderne kommunikasjon kan endre livene til vanlige folk i stor grad, sier han.

Vil «takle ekstrem ideologi»

Auspex skal, ifølge pressemeldingen, involveres i helsekampanjer og «takle spredningen av ekstrem ideologi».

Skjermdump/Auspex

I tillegg skriver de at de har lært av Cambridge Analytica-skandalen. Selskapet sier de skal være «oppmerksomme på problemene rundt bruken av data, og ta alle nødvendige skritt for å være fullt kompatibel fra dag én.»

Mark Turnbull, tidligere leder for Cambridge Analyticas politiske avdeling, blir det nye selskapets administrerende direktør.

Dette er samme mann som ble filmet med skjult kamera av britiske Channel 4 idet han, sammen med tidligere Cambridge Analytica-leder Alexander Nix, fortalte om hvordan selskapet noen ganger kunne fornedre kunders politiske rivaler ved å sende unge kvinner til husene deres.

Joshua Bright / Washington Post

Syv andre tidligere ansatte fra Cambridge Analytica er også ansatt i det nye selskapet.

Et av flere forsøk

Auspex er bare ett av flere forsøk fra tidligere Cambridge Analytica-ansatte til å skape seg nye arbeidsplasser etter skandalen.

Tidligere i år opprettet Matt Oczkowski selskapet Data Propria, som bruker data til å rette reklame mot folk. Flere av Cambridge Analyticas tidligere ledere har gått over til Emerdata, et selskap som ble opprettet for å redde merkevaren Cambridge Analytica.

Tirsdag startet en straffesak mot SCL Elections i Storbritannia, ifølge Financial Times. SCL er Cambridge Analyticas moderselskap, som er anklaget for å ha unnlatt å behandle en dataforespørsel på en god måte.