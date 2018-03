Det samiske kulturlivet er fortvilet.

– Det er blitt bygget så mange flotte kulturbygg rundt i hele Norge de senere årene, da er det ikke riktig at vi skal sitte i så dårlige lokaler. Det sier Rolf Degerlund, sjef ved det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

Tirsdag ankommer kulturminister Trine Skei Grande Finnmark. Her skal hun som den første norske kulturminister noensinne besøke Sametinget i Karasjok. Like viktig, i alle fall sett fra det samiske kulturlivets side, er besøket statsråden skal avlegge ved det samiske nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino.

Arve Henriksen

I flere tiår har skuespillere og ansatte ved teateret holdt til i et bygg som i praksis er modent for sanering, preget av vannlekkasjer, setningsskader, mugg og råte. Blant annet har arbeidstilsynet truet med å stenge bygget, og publikum har vært nødt til å forlate forestillinger på grunn av dårlig inneklima. Samtidig er lokalene trange og uhensiktsmessige for teaterdrift. I dag er teateret spredt over tre mindre bygg, et leid industrilokale like ved, samt en kontainer.

– Da jeg kom til Norge fikk jeg høre at Norge var ett land, med to folk med samme prioritet. I dag kan jeg ikke se denne prioriteringen, det er en politisk løgn, sier Degerlund. I forrige uke besøkte kulturkomiteen på Stortinget teatret, de fikk også se et særdeles slitent bygg.

Første gang et nytt nasjonalt samisk teaterbygg kom på agendaen var allerede i 2000. Siden er det gjort en rekke utredninger, uten at det har kommet statlige overføringer.

Håper på Skei Grande

Nå setter teatersjefen sin lit til den nye regjeringen.

– Vi har store forventninger til den nye kulturministeren. Venstre har alltid satt av forprosjekteringsmidler til nytt teaterbygg i sitt alternative statsbudsjett. Nå sitter Venstre i maktposisjon, så da får vi se hvor sterk statsråden er, sier Degerlund.

Arve Henriksen

I 2014 sendte Beaivváš en søknad til Sametinget og Regjeringen om å igangsette et forprosjekt for bygging av nytt teaterbygg i Kautokeino. Prislappen lå på mellom 150 og 200 millioner kroner. Målet var at det nye teateret skulle stå klart i 2018. Det skjedde ikke. Nå foreligger det nye planer, denne gangen en samlokalisering med ny videregående skole og samisk nasjonalteater.

– Nå venter vi i spenning på budsjettforhandlingene for 2019. I min drøm skal vi kunne åpne et nytt teaterbygg i 2021, sier teatersjefen.

Han håper at kulturministeren har med seg konkrete løfter om statlige overføringer når hun ankommer Finnmark.

Arve Henriksen

Beaivváš er imidlertid ikke alene om å føle seg oversett av norske myndigheter. På Snåsa ligger Saemien Sijte, et sørsamisk museum og kultursenter. I over 30 år har det vært jobbet med å reise et nytt bygg til senteret. Mange politiske løfter til tross, pengene har uteblitt. Det til tross for at dagens bygningsmasse lider under plassmangel, muggplager, radongass og lekkasjer. Når kulturministeren besøker Finnmark denne uken skal hun blant annet i møte med ledelsen ved Saemien Sijte.

– Skal være likestilt

Siden 1970-tallet har det også vært jobbet med å få etablert et samisk nasjonalmuseum i Finnmark. På slutten av 90-tallet til begynnelsen av 2000-tallet var kunstmuseet på statsbudsjettets langtidsbudsjett. Dette forsvant da Sametinget overtok forvaltningsansvaret for de samiske museene.

– Kong Harald sa i 1997 at «den Norske Stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie». I dag opplever vi fortsatt «å være de andre». Istedenfor å være likestilt og likeverdig norsk kultur, blir vi heller sammenlignet med innvandrere og deres rett til å ivareta sin kultur enn med det norske, sier Anne May Olli, direktør ved RiddoDuottarMuseat, det samiske museet i Kautokeino.

Arve Henriksen

Hun mener at ingen av de samiske museene i dag har økonomiske muskler til å kunne oppgradere sine bygg for egen regning. Derfor må staten på banen.

– Vi møter ofte en forventning til at vi må velge – enten tilbakeføring av samisk kulturarv, eller kunstmuseum, eller teater. Vi må vente på at noe er gjennomført før vi får noe annet. Jeg har aldri hørt at man måtte velge enten nytt Munch-museum eller nytt Nasjonalmuseum, sier hun.

Arve Henriksen

Avtale på vent

19. juni 2012 ble den såkalte tilbakeføringsavtalen undertegnet mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget. Den innebærer at 2000 samiske gjenstander skal overføres til de seks museene som i dag er under Sametingets forvaltning. Bakgrunnen er Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, slik at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv.

Forutsetningen var imidlertid at gjenstandene ikke skulle flyttes fra gode bevaringsforhold ved Folkemuseet til dårligere forhold. Derfor ble det satt som krav at det måtte igangsettes utbygging av magasin- og utstillingslokaler ved alle de samiske museene før den fysiske flyttingen kunne skje. Det har ikke skjedd.

– Dette innebærer at museer som ikke har klimastyring, ei heller magasin eller klimamontre, vanskelig kan ta imot disse gjenstandene. Slik det er i dag, kan det hende at gjenstandene ikke kan tilbakeleveres og mye av prosjektet kun blir en eiendomsavtale og ikke tilbakeføring i fysisk forstand, sier Olli.

Arve Henriksen

Er bekymret

Sametingsråd Henrik Olsen mener situasjonen er prekær.

– Det har vist seg vanskelig å nå frem med at man kan ha flere samiske kulturhusbehov på en og samme tid. I tillegg til teatrene har vi også være museumsfyrtårn som trenger oppgradering. Alle disse er avhengig av statlig finansiering, sier Olsen.

I 2018 mottar Sametinget 486 millioner kroner i støtte fra staten. Til sammenligning fikk Den Norske Opera 2017 611 millioner kroner i statlig støtte. Kulturbudsjettet til Sametinget utgjør 122 millioner kroner. Av dette kommer 82 millioner i form av direkte overføringer fra kulturdepartementet.

Arve Henriksen

– Dette er ikke nok til å dekke større utbyggingsprosjekter. Det vi får i tilskudd dekker kun drift og mindre kulturtiltak, sier Olsen.

Han gleder seg derfor over at en ferdigstillelse av Saemien Sijte nå ligger inne i den nye politiske plattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Dette handler om at samisk kultur har samme behovene for grunninstitusjoner. Det har vist seg vanskelig skape forståelse for nasjonalt, sier Olsen.