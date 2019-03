Det er Sparebankstiftelsen DNB som sørger for at et av de mest sentrale verkene til de tyske kunstneren Ernst Ludwig Kirchners (1880–1938) blir en av hovedattraksjonene når det nye Nasjonalmuseet åpner på Vestbanen i Oslo neste år. Museet får låne Soldatbadet (Das Soldatenbad) uten tidsbegrensning.