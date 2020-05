Langeland følger opp «Wonderboy» og «Fyrsten»

I 2013 kom oppfølgeren, Fyrsten, også den med hovedpersonen Christian von der Hall i front, en roman som også ble en stor kommersiell suksess. Bøkene har solgt over 150.000 eksemplarer, melder Cappelen Damm.

Nå i 2020 kommer neste og siste bok i det som blir en trilogi: Showtime lander for salg fredag 29. mai, og her følger vi karrierebevisste Christian videre når han nærmer seg de 60. Etter å ha hatt en forkjærlighet for penger og makt er det nå noe nytt vår mann higer etter: Kjærlighet.

«Eller som Christian, en mann av sin tid, gjerne kaller det: underholdning», skriver forlaget – og legger til om handlingen: «I Christians nye verden blir vi blant annet kjent med gründere og partyfiksere, influensere og digitalhoder. Velkommen til et Norge på randen av 2020-tallet».

Forlaget melder også om en stjernespekket lansering:

«Torsdag 28. mai ser du Henrik Langeland, Pia Tjelta, Trond Espen Seim, Christian Skolmen og Frida Ånnevik på scenen når Cappelen Damm inviterer til lanseringsfest på nettet for Showtime» skriver Boktips.no om arrangementet – som strømmes live.