Her kan du høre ukens podkast, spilt inn på hjemmekontor:

Hvis du har tilbakemeldinger på podkasten eller andre deler av avisens språk, kan du sende e-post til spraktips@aftenposten.no.

I en uhøytidelig påskeundersøkelse prøver vi å finne ut hva som skaper mest irritasjon:

Her kan du lese andre artikler om språklig irritasjon:

A-magasinet 3. februar 2020:

– Å, nei! Det er for dumt! tenker Dag Bjørnefjell ofte. Pensjonisten har noen avisutklipp liggende på skrivebordet på arbeidsrommet. Dem sender han til journalister og redaktører. Utklippene er fulle av blå streker som markerer feilene.

– Det er dette øyet, jeg kaller det korrekturblikket, sier pensjonisten fra Larvik om sin egen evne til å se feilene med det samme.

– Det klikker i hodet, innrømmer han.

Feil bruk av og og å er noe av det verste, synes han. For mye bruk av ordet liksom kan føre til at han skrur av radioen. Tvert. Da han hørte ordet nevnt 53 ganger i løpet av bare ti minutter, skrev han en e-post til NRK.

Helene Uris språkspalte 21. august 2018

GPS er også en forkortelse for diagnosen Grammatical Pedantry Syndrome, altså grammatisk pedanteri-syndrom. Syndromet er kjennetegnet ved at man irriterer seg over språkfeil, og at man har en sterk trang til å rette på andre.

Det er en lidelse som rammer mange, helt uavhengig av kjønn. Som vi skjønner, er syndromet mest av alt en spøk, en tøysediagnose. Men mange av oss lider likevel av GPS. Noen har bare noen svake symptomer, mens andre er hardt rammet. Av og til er det mye følelser involvert: «Jeg hater garpegenitiv! Det heter ikke Sandberg sin kjæreste!»

Helene Uri: Gravide menn provoserer

Nå er språktipsstallen fylt til siste spiltau av deres kjepphester!

Her er det digre gamper som mange lesere har salet og ridd inn til språkspalten (bruken av sinnssyk som forsterker («sinnssykt dyrt») og bruk av flertallsformen av for eksempel liv i sammenhenger som «de ønsker en dypere mening i livene sine»).