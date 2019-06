Bokanmeldelse: Slik har du neppe sett Hamsun før

Knut Hamsuns gjennombruddsroman Sult fra 1890 regnes som et pionérverk i litteraturhistorien. Det er få som har våget seg på visuelle tolkninger av romanens særegne, feberhete stil. Det beste forsøket er filmatiseringen fra 1966. Per Oscarsson ble belønnet med skuespillerprisen i Cannes for sin gestaltning av hovedrollen.

Så vidt jeg vet, er det tidligere kun gjort et par spede forsøk på å gjøre tegneserie av det monumentale verket. Undergrunnstegneren Robert Thom Karlsen gjorde en ensiders parodi i Gateavisa i 1979, og Steffen Kverneland tok for seg Sult i sin påaktede serie Amputerte klassikere.