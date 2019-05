Året er 2005 og en ung, norsk kunststudent i midten av 20-årene står i et av rommene på Art Institute of Chicago og betrakter Picasso og Max Ernsts skulpturer. Hun fascineres av hvordan skulpturene ser ut som de er klippet rett ut av et maleri.

Den unge kunststudenten er Marianne Hurum. «Så rått å lage maleriskulpturer. Det skal jeg gjøre en gang», tenker hun.