Tjuvholmen i tidlig morgenlys. Nykvernet duft av svart-sterk kaffe. Lystig bak disken går praten – på italiensk. Inn døren, smilende slips-elegant, kommer Alberto Colella, republikkens ambassadør.

– Det er så hyggelig å møtes nettopp her. Paradis Gelateria lager Oslos beste italienske is. Stedet er utmerket for å få kontakt med italienere. Visste du at det er 6000 av oss, bare i Oslo? 90 prosent flyttet på grunn av kjærligheten. Nå tar vi en espresso. Den drikkes stående.