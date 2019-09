Frida Ånnevik: Kler andres sanger så fint, så fint

Ti år har gått siden norske Grappa satset på Frida Ånnevik ved å gi henne plateselskapets egen debutantpris i 2009. Et tiår med «pop i åpent landskap», som artisten selv beskriver det. År som har gitt henne Spellemannpris for tre av til nå fire utgitte soloalbum.

Etter utgivelsen av det siste i 2017 har Ånnevik brukt mye av sin tid på å tolke, oversette og synge andre artisters låter. Det er et knippe av disse som her er samlet på naturlig titulerte Andre sanger. Resultatet er like sterkt som det er fint.