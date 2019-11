Det er usedvanlig god oppdrift i norsk folk, country og americana for tiden. Faktisk skapes det så mye bra musikk her at noen amerikanerne har fløyet over for å lage dokumentarfilm om scenen som har fått det herlige kallenavnet «nordicana».

Artistene er mange, men i høst er det spesielt Malin Pettersen som har fått mye fortjent oppmerksomhet for sitt akustiske album Alonesome. Minst like mye ros bør gis til Signe Marie Rustad, som med sitt tredje album When Words Flew Freely treffer sjangerplanken bedre enn alle de andre.