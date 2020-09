1837 kunstnere søkte om kommunens krisestipend

– Vi, staten og kunstnerne selv må bidra, sier Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Nå nettopp

Oslo kommune deler ut 6,2 millioner kroner i krisestipend under koronaen. Søknadsfristen gikk ut tirsdag: 1837 kulturutøvere innen film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst i Oslo har sagt at de trenger økonomisk hjelp under koronakrisen. Musikkbransjen fikk inn flest søknader, tett fulgt av visuell kunst.

– Det er tre ganger flere søkere enn det har vært tidligere, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo.