I små doser kan andres feriebilder være fine, men de er nok aller mest spennende for dem som deltok på turen.

I Villmarksbarna – En eventyrlig reise blir dosen ferieminner for stor, selv om reisemålet er eksotiske Grønland. Opplevelsene på turen var garantert givende og spennende for familien Krempig, men det er dessverre ikke like interessant for kinopublikum.