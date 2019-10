Kostymedrama er en form som vektlegger stil og atmosfære for å tegne et portrett av en historisk periode. Jeg gledet meg til å se Vinterpalasset gjenskapt i all sin glans, men portrettet av en av historiens mektigste kvinner skuffet.

All kudos til kostymedesigner Maja Meschede for hennes gjenskaping av Katarina II av Russlands fabelaktive garderobe. Dessverre fortjener seriens regissør Philip Martin og forfatter Nigel Williams en tur i skammekroken for dette oppstyltede og klisjéfylte historiske dramaet.