Nordmenn har ikke latt seg lokke av Hollywoods storfilmer i sommer. Likevel viser ferske tall for juni en økning på 16,1 prosent i juni i forhold til i fjor.

– Vi går på kino for at vi følte for å gjøre det, det var lenge siden sist. Og så har vi lenge hatt lyst til å se Avengers, forteller to av dem som valgte en mørk kinosal denne fredagskvelden i juli, Samira A.J. og Emil Bomgren.