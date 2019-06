Festivalsesongen er igang for fullt, og igjen arrangeres OverOslo oppe på idylliske Grefsenkollen, en festival som gjerne fokuserer på bred musikk rettet mot et litt eldre publikum. Også i år finner man artister som Toto og Boney M høyt på plakaten, men denne onsdagen har et program som nok appellerer mest til ungdom, noe man tildels kan se på folkemassen som surrer rundt.

Passende nok er det Sondre Justad som får æren av å avslutte. Et ungt popikon som ikke burde slite med å skape liv, selv i det grå været.