– Som statsråd opprettet jeg to professorater øremerket figurativ kunst. Nå kan jeg ikke se hvor de er blitt av, skriver tidligere utdanningsminister for Arbeiderpartiet, Gudmund Hernes, i et debattinnlegg i Aftenposten.

Siden mai har kunstner Vebjørn Sand og kunstkritiker Kjetil Røed diskutert den figurative kunstens plass i offentligheten – altså kunsten som fremstiller mennesker, dyr eller andre gjenkjennelige gjenstander.