Oppfølgeren til Downton Abbey er fengende, festlig og forførende

Belgravia byr på overtydelig konflikt og rosa kjærlighet, men den nye serien fra Downton Abbey-forfatteren er også fengende virkelighetsflukt.

Bli med til et land der kvinnene sprader med parasoll i velfriserte parker, uansett vær. Et sted hvor herrene erklærer med stram overleppe at det aldri er for tidlig for et glass madeira.