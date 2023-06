Vil bli en «plage» på radioen

Dagny imponerer. Det samme gjør Kaizers Orchestra, tilbake etter ti års hvile.

Kaizers Orchestra gjør comeback. Vis mer

«Eg har minner som eg husker som om de var fra i går», synger Janove Ottosen, og Kaizers er tilbake, for første gang på over ti år. Nostalgisk? Vel, bandet gjør ikke comeback med et smell, men med en solid bandlåt som bruker alle elementer Kaizers. Spesielt den kjente gitaren, som drar låten i mål.