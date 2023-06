Økende uro på europeiske tribuner

De fleste oppfører seg som de skal. Men i Europa går stadig oftere fotballsupportere over streken. Sist uke ble det bråk på Bislett.

Lyn og Vålerenga møttes til lokaloppgjør 1. juni. Etter kampen måtte politiet bruke store ressurser på å unngå fysiske konfrontasjoner mellom supportere.

11.06.2023 19:35

Det siste året har medier i blant annet Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia meldt om et økende antall tilfeller av voldelige konflikter mellom fotballsupportere.

«Hvis det er én ting alle i engelsk fotball for øyeblikket kan være enige om, er det at det er nervepirrende nivåer av uorden på kamper denne sesongen», skrev The Guardian i fjor.