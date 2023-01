Dagens quiz: Onsdag 1. februar 2023

Hvilket land har rundt 275 millioner innbyggere, fordelt på over 17.000 øyer?

31.01.2023 19:30

1. Hva het dagligvareselskapet Oda tidligere?

2. Hvilket organ har sviktet hos en pasient som må få dialysebehandling?

3. I hvilke to land ble håndball-VM arrangert i januar?

4. Hvilket selskap står bak Ahlgrens bilar, Center, Läkerol, Kex og Malaco?

5. Hva heter software på norsk?

6. Hvilket metall har det kjemiske symbolet Sn?

7. Hvilket land har rundt 275 millioner innbyggere, fordelt på over 17.000 øyer?

8. Hva kalles pakken av 17 mål og 169 delmål som ble vedtatt av FN i 2015?

9. Hva betyr sedat?

10. Nevn et år hundreårskrigen pågikk.





Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn