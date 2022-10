Dagens quiz: Onsdag 5. oktober 2022

Nevn et år kunstneren Rembrandt levde.

1. Hva heter USAs utenriksminister?

2. Hva heter Rudolf Nilsen-diktet som begynner med ordene «Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn»?

3. Hva heter organisasjonen som ledes av Høyre-politiker Gunn Marit Helgesen?

4. Hvilken by regnes som Nordens eldste by?

5. Det anslås at lekkasjen fra gassrørledningene i Østersjøen gjør at 30 millioner tonn av en meget potent klimagass slipper ut. Hvilken gass?

6. Hva er en nordkaper?

7. Fra hvilket land kommer Eliud Kipchoge, som nylig satte verdensrekord i maraton?

9. Under hvilket annet navn er Tolkien-karakteren Gollum kjent?

10. I hvilket afrikansk land lå Saadi-sultanatet, som eksisterte på 1500- og 1600-tallet?



1. Antony Blinken.

2. «Revolusjonens røst».

3. KS.

4. Ribe.

5. Metangass.

6. En hval.

7. Kenya.

8. 1606–1669.

9. Sméagol.

10. Marokko.