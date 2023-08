Kultur Fredagslisten To og et halvt minutt ren popglede

Sommeren er på hell, men norske artister skviser ut en siste rest lys og varme.

Publisert: 25.08.2023 19:36

Bare mer nordicana, tenker du kanskje? Nei. Som kollegene i Darling West, dypper Malin Pettersen her føttene ned i pophavet. En aldri så liten energibombe, full av artige detaljer og hooks som klistrer seg til hjernen. To og et halvt minutt ren popglede jeg skal suge mye livsenergi fra fremover.