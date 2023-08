Viser hvorfor det er bra at akademia er blitt «woke»

Hannah Arendts bok fra 1963 er en påminnelse om hvor sjåvinistisk vestlige intellektuelle faktisk var.

Jødiske Hannah Arendt måtte flykte fra Tyskland i 1933. Hun fikk amerikansk statsborgerskap i 1950 og ble en ledende akademiker. Vis mer

Tysk-amerikanske Hannah Arendt (1906–1975) er ved siden av Simone de Beauvoir 1900-tallets mest fremtredende kvinnelige filosof. I motsetning til Beauvoir skrev hun ikke mye om feminisme. Arendt var opptatt av den politiske offentligheten og kalte seg selv helst for politisk tenker.

Jødiske Arendt måtte flykte fra Nazi-Tyskland i 1933. Erfaringene med å være papirløs og på flukt skulle prege tenkningen hennes. For et større publikum ble hun virkelig kjent da hun fulgte rettssaken mot nazisten Adolf Eichmann i Jerusalem for The New Yorker i 1961.