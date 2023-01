Dagens quiz: onsdag 4. januar 2023

Hva heter bøkene som inngår i Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter?

03.01.2023 19:30

1. Hva het faren til Eirik Blodøks?

2. Kroatia innførte nylig euro. Hva heter landets tidligere myntenhet?

3. Hva slags fugler har det største vingespennet?

4. Hvordan lyder originaltittelen til musikalen «Spelemann på taket»?

5. Hvilken ungdomsorganisasjon ledes av Gina Gylver?

6. Hva heter bilspillserien som ble lansert av Nintendo i 1992, og som siden er solgt i over 160 millioner utgaver?

8. Hva heter den nye klubben til Cristiano Ronaldo?

9. Hva er det norske navnet på the Baltic Sea?

10. Hva står I-en i Ikea for?

