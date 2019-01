Filmanmeldelse: Skal du se «Maquia», må du ta med lommetørkle

Da mascaraen begynte å renne, ønsket denne filmanmelderen at hun hadde husket å ta med seg lommetørkle. For mot slutten av denne nydelige fabelen om en mors kjærlighet må jeg innrømme at det kom noen tårer.

Mari Okada debuterer som langfilmregissør med et originalt eventyr som involverer både drager, krig og udødelige vesener. At Okada har spesialisert seg på historier for ungdom, er lett å se. Selv om heltinnen i Maquia: When the Promised Flower Blooms ikke eldes, er det en historie om å bli voksen.