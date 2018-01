Elton John avslutter karrièren med kjempeturné

– Jeg har kjørt et godt løp, jeg tror du må innrømme det, sa den britiske artisten da han avslørte planene om å gi seg under et arrangement i New York. Han lovet å «avslutte med et smell», og sier den planlagte turneen skal omfatte hele 300 konserter i land over hele verden og pågå frem til 2020.

Turneen har fått navnet «Farewell, Yellow Brick Road».

Slitt med dårlig helse

John sier han har tatt beslutningen fordi han vil tilbringe mer tid med familien. Sangeren, pianisten og komponisten kan skilte med 300 millioner solgte album siden han begynte karrièren på 1960-tallet. I senere tid har han slitt med dårlig helse.

Under Grammy-utdelingen søndag skal John opptre sammen med Miley Cyrus og skal tildeles President's Merit Award.

John, som blant annet står bak hiter som «Your Song» og «Candle in the Wind» har vunnet fem Grammy-priser, en Oscar og en Golden Globe for «Løvenes konge» og en Tony-pris for «Aida».

Han begynte å turnere i 1970 og skal ha gjennomført over 4.000 konserter i mer enn 80 land. I 1995 ble han innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.