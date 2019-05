Hvor går egentlig grensene for date-sabotasje, skremming eller å poste stygge bilder av sin bestevenn i sosiale medier? Det er noen av temaene Kenneth Larsen utforsker i Bestis, Aftenpostens nye tegneserie. Den tar over i morgen mandag etter at Fantomet har ridd inn i solnedgangen.

– Kimen til Bestis oppsto da min bestevenninne Marthe og jeg studerte sammen i Australia for 15 år siden. Jeg tegnet mest for å terge henne, he he. Hun prøvde å ta igjen, men det ble med én stripe, sier Larsen.