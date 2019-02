Kokker over hele verden jobber hardt dag ut og dag inn for å bli tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden. Noen får dem raskt, andre bruker årevis. Så venter en ny dom fra inspektørene året etter. Å få – og beholde – en stjerne er ikke for hvem som helst.

Hva skal til for å holde ut? Hvordan beholder man stjernene år etter år?