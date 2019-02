Ryan Adams anklages for upassende oppførsel

Ifølge New York Times anklages musikeren av til sammen sju kvinner. I ett av tilfellene skal han ha blottet seg for en mindreårig jente via telefonen. Ifølge avisen skal han ha erkjent til jenta, som løy om sin alder, at han ville havnet i trøbbel om noen fant ut om deres samtaler.

– Adams avviser utvetydig at han noen gang var aktiv i upassende seksuell kommunikasjon på nettet med noen han visste var mindreårig, sier hans advokat Andrew Brettler i en uttalelse til avisen.

Flere av de andre kvinnene står fram med fullt navn, blant dem musiker og skuespiller Mandy Moore. Hun var gift med Adams fra 2009 til 2016. Moore framholder at Adams bød på karrieremuligheter i et forsøk på å innlede seksuelle forhold. Da hun avviste ham, skal han ha blitt hevnlysten. Dette skal også gjelde flere av kvinnene som anklager ham.

– Hans kontrollerende oppførsel sørget i realiteten for at mine muligheter i bransjen ble blokkert i en veldig avgjørende og potensielt lukrativ tid, sier Moore. Også dette benektes av Adams.

Musikeren gledet fansen da han innledet året med å varsle om tre album i løpet av 2019. Ryan Adams siste album «Prisoner» utkom i fjor og var det første albumet fra ham med egne låter siden 2014.