1 2 3 4 5 6 De urørlige

Philippe (Anders Hatlo), velstående og aristokratisk kunstelsker og enkemann, er blitt lam fra halsen og ned etter mislykket paragliding. Han må ha hjelp til absolutt alt.

Driss (Madou Bah), småkriminell og fengselsfugl, er den umotiverte unge mannen fra forstedene som får jobb av NAV som Philippes assistent.

Teaterstykket De urørlige er bygget over fransk films største publikumssuksess med samme tittel, og det er blitt både underholdende og rørende. Men stor dramatikk er det ikke.

En aldri så liten hasjrus

«Filmet teater» er et begrep. Her er det altså teatral film. Ikke teatral i overspill-forstand; problemet er selve stykkets dramaturgiske letthet. Det går for fort i svingene til at rollene og handlingen får tid til å utvikle seg.

Den uendelige rekken av hverdagens gjøremål – massasje, intimvask, støttestrømper, kulturforskjeller – får ikke festet seg i kjedsommelig repetisjon.

Forholdet mellom de to ytterpunktene, Philippe og Driss, som egentlig ikke befinner seg på samme skala engang, er plutselig friksjonsfritt.

Driss gir Philippe et liv igjen, komplett med en aldri så liten hasjrus, men de menneskelige dybdene får ikke satt seg. Rasismetemaet berøres så vidt, klasseskiller er tydeligere. Og så er det gått tre måneder.

Gisle Bjørneby / Oslo Nye

Snakker naturlig i munnen på hverandre

Med dette er ikke alt sagt. Birgitte Victoria Svendsens samarbeid med scenograf Dagny Drage Kleiva og lysdesigner Rolf Christian Egseth skaper filmatisk flytende overganger, selv et fallskjermhopp er troverdig.

Centrals lille scene utnyttes maksimalt, og med godt utnyttet perspektiv og enkle, antydende midler fremstilles et elegant fransk hjem.

Personregien er utmerket: ensemblet fyller en rekke roller, snakker naturlig i munnen på hverandre, er godt definert og lattervekkende gjenkjennelige – som Morten Røhrts vennlig-diktatoriske pleier («nå må vi spise suppen vår») og Helle Haugens Rimbaud-elskende skolesekretær.

Et gryende forhold mellom husholdersken Trine Wenberg Svensen og gartneren Trond Høvik er rørende, og plutselig er de gift.

Skjer gjennom blikk og kjapp replikk

Kjemien mellom Hatlo og Bah er alt man kan ønske seg. Tempo og timing skaper både latterkuler og klump i halsen, begge turnerer sine replikker med komisk effekt og uten patos, samspillet er lyttende og musikalsk.

Hatlo er en erfaren teatermann som i sin avskjedsforestilling bare har ansiktet å spille med. Han sitter fastspent i en elektrisk rullestol og rører bokstavelig talt ikke en finger. Alt skjer gjennom blikk og kjapp replikk, og noen korte øyeblikks fortvilelse og resignasjon.

Bah har en kolossal energi og et tilsvarende medrivende humør. Hans overgang fra umedlidende til empatisk går fort for seg, men han får sine øyeblikk av forklarende samvittighet og sorg.

Skulle hatt to terninger

Noen ganger kunne jeg ønsket meg to terninger: en for stykket og en for spillet. Dette er en sånn gang. Når jeg ender på 4, skyldes det totalen.

Spillet står avgjort til en 5’er! Dette er god underholdning, hverken mer eller mindre. Sånt må det også være plass for i teateret.