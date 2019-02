De siste menn i Aleppo har vært en fantastisk suksess for den syriske filmskaperen Feras Fayyad. Men til tross for Oscar-nominasjon, Emmy-pris og over 20 andre internasjonale filmpriser, har regissøren begynt å lure på om han burde laget film om noe annet.

Dokumentaren om de frivillige redningsarbeiderne i De hvite hjelmene ble nemlig møtt med en massiv undergravingskampanje knyttet til Russland, Assad-regimets beskytter, ifølge The Guardian.