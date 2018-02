Oxford-professor Tariq Ramadan fengslet og mistenkt for to voldtekter

Sveitseren Ramadan (55) er professor i islamstudier ved Oxford-universitetet og en fremtredende intellektuell i særlig Frankrike. Han er leder av tenketanken European Muslim Network og forfatter av en rekke bøker.

Ramadan er kjent for sitt reformarbeid innen islam, og for sitt arbeid med å forene islam med vestlig kultur. Samtidig er han en omstridt.

Mange beskylder Ramadan for å være langt mer konservativ enn det han gir uttrykk for. Det blir ofte brukt mot ham at han er barnebarn av Hassan al-Banna, grunnleggeren av Det muslimske brorskapet i Egypt.

I oktober startet bråket rundt Ramadan da den muslimske forfatteren og feministen Henda Ayari gikk ut og sa hun var blitt voldtatt av ham på et hotellrom i Paris i 2012. Ayari fortalte den samme historien i en bok i 2016, men da uten å navngi Ramadan.

Anklager om seksuell trakassering

Ramadan er i tillegg beskyldt for voldtekt av en 42 år gammel muslimsk konvertitt på et hotell i Lyon i 2009. Sakene ble offentlige i forbindelse med #metoo-bevegelsen, som startet i høst.

Onsdag ble han varetektsfengslet i Paris. Ramadan er ikke siktet. Han sier selv at anklagene er falske. Ramadan, som er gift og fire barn, ble i høst suspendert fra sin stilling ved Oxford.

– Etter at Ayari gikk ut med sin historie, er det kommet masse anklager om trakassering mot Ramadan, blant annet i sosiale medier og i franske aviser, sier professor i lesevitenskap Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ved Universitetet i Stavanger.

Han følger Frankrike tett. I etterkant av terroranslagene mot Charlie Hebdo i 2015 skrev Nicolaysen i Aftenposten om hvordan Frankrike altfor lenge har romantisert islamismen.

Hva mener han egentlig?

Nicolaysen forteller at Ramadan lenge er blitt beskyldt for å snakke med to tunger om islam.

– Ayari springer ut av en kvinnebevegelse som har betydd mye for liberale muslimer i Frankrike. Ramadan har alltid vært en støtte for bevegelsen, samtidig som han også snakker som en konservativ forkynner. For eksempel kan han si «du velger selv om du vil gå med hijab, men du må jo vise respekt for din mann og dine medsøstre». Jeg har selv hørt ham snakke sånn, sier Nicolaysen.

Ifølge ham er det mange som ser på Ramadan som en støttespiller for ny-ortodokse muslimer som ønsker å vinne tilbake frafalne. Noen mener han forsøker å lirke inn krav om rettroenhet blant liberale.

– Denne saken er spesielt interessant fordi den viser – dersom Ramadan blir dømt – at han slettes ikke har den respekten for kvinner som han gir uttrykk for. De som mener det er en dobbelthet i det han sier og skriver, vil på mange måter få rett, sier Nicolaysen.

Feministisk opprør blant muslimer

Han tilhører selv dem som mener at Ramadan ikke er så liberal og samlende som han gir uttrykk for. Nicolaysen presiserer at det er mange som mener det motsatte av ham. Professoren er spent på hva slags følger Ramadan-saken kan få.

– Det kan føre til et muslimske kvinner samler seg og gjør opprør. Vi har sett at mange samler seg under #metoo-paraplyen og bruker den til å forlange nye rettigheter. Dette har sprengkraft. Det er mulig vi får en ny kvinnebevegelse blant muslimer i Frankrike, sier Nicolaysen.

Håper på oppvask på venstresiden

Han tror et slikt opprør kan føre til at skremmebildet av islam i Frankrike kan gå i oppløsning.

– Den islamske feminismen kan bli veldig interessant. Denne saken kommer til å bli diskutert i alle hjem. Ramadan er en godt kjent i folket.

Dersom Ramadan viser seg å være skyldig, håper Nicolaysen også at det fører til oppvask på venstresiden i Frankrike.

– Venstresiden har regnet muslimene som «sine» og tenkt at de skal verve dem fremfor den tapte arbeiderklassen. Det har vært fryktelig uheldig. Langt inn i sosialistpartiet har de vært livredde for å kritisere noe som helst når det gjelder islam. Spesielt så vi dette i etterkant av Charlie Hebdo, sier Nicolaysen.