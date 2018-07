Dermed blir det fortsatt ikke mulig å få oversikt over antallet nordmenn som daglig lytter til DAB-radio. Ifølge utbyggeren, Telenor-selskapet Norkring, er det så langt investert 1 milliard kroner i DAB-sendere her i landet.

Sikkerhet og beredskap

Siste del av det nasjonale FM-nettet ble slukket rett før nyttår. Mens FM-lytting ble målt i detalj, finnes ingen kartlegging av antallet nordmenn som hører på DAB hver dag. Saken berører blant annet nasjonal beredskap og trafikksikkerhet.

– Jeg er veldig skuffet over at den nye kulturministeren ikke benytter anledningen til å gå inn i problemstillingene rundt DAB på en annen måte enn sine forgjengere, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til Aftenposten.

«Vil ministeren ta initiativ?»

Den tidligere NRK-medarbeideren ble innvalgt på Stortinget i fjor. I et utførlig spørsmål til kulturministeren, en prosess som foregår skriftlig, er representanten svært kritisk til flere sider av DAB-innføringen.

I sin henvendelse til kulturministeren skriver Sem-Jacobsen:

«Det er grunn til å spørre seg om det faktisk er de midlertidig gjenværende FM-kanalene og radio over internett som i dag gir mangfold i tilbudet. Svaret er det vanskelig å få så lenge vi ikke vet hvor mange som egentlig benytter seg av disse tilbudene og av DAB. Vil ministeren ta initiativ til at Medietilsynet skal finne ut hvor mange som faktisk hører på DAB?».

I svaret fra Venstres Trine Skei Grande heter det:

«Etter min oppfatning er det viktigste at mediepolitikken faktisk legger til rette for økt mangfold. Tall fra januar 2018 viser at 34 prosent av all radiolytting var på nye kanaler som hadde liten eller ingen distribusjon på FM», skriver kulturministeren.

Cornelis Poppe / NTB Scanpix

Samtidig viser hun til tall fra 2018, innhentet av selskapet Kantar på oppdrag fra bransjeaktøren Digitalradio Norge. Ifølge statsråden viser tallene at lytting på alle digitale plattformer vokser, at bruken av FM-radio faller og at DAB vokser mest. Hun skriver videre:

«Jeg har ingen grunn til å stille spørsmål ved Kantars målinger. Jeg kan følgelig ikke se behov for at Medietilsynet gjennomfører egne målinger», konkluderer Skei Grande.

– Hva er hun redd for?

På Stortinget er Åslaug Sem-Jacobsen både overrasket og skuffet:

– Mest bekymret blir jeg over at ministeren ikke ser verdien av å fremskaffe konkret faktagrunnlag på hvor mange som faktisk lytter på DAB, via en uhildet instans som Medietilsynet. Hva er ministeren redd for? spør Sem-Jacobsen retorisk.

Samtidig er hun sterkt kritisk til helheten i svaret fra landets fremste kulturpolitiker:

– Som fersk stortingsrepresentant forundrer jeg meg fortsatt over at når man spør ministre om noe, så får man sjelden et skikkelig svar. Så også denne gang. Jeg har forventninger til at nettopp Trine Skei Grande ville være mer opptatt av å få til en skikkelig diskusjon om veien videre for et medium som jeg trodde hun var opptatt av, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Aftenposten forela fredag stortingsrepresentantens kommentarer for Trine Skei Grande. Henvendelsen er ikke besvart.