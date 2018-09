Det er ikke så mange bøker man kjenner en sterk fascinasjon for før man har kastet så mye som et blikk på dem. Mona Høvrings nye roman, hennes fjerde, har vært med meg i tankene helt siden jeg fikk vite tittelen. I flere uker har jeg gått og mumlet for meg selv: «Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født, fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født.»

Noen vil kanskje mene det er en håpløs tittel, lang og umulig å huske, men kjenn på rytmen, da, på den gåtefulle skjønnheten i utsagnet. Er det et slags svar på et spørsmål vi ikke vet hva er? En forklaring på hvorfor ting er blitt som de er blitt? En frekk og stridig reaksjon?